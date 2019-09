Todos los focos sobre Carmena y Errejón

Europa Press News via Getty Images

Los socialistas saben que la jueza pensará primero en Más Madrid y Errejón, pero no pierden la esperanza. Total, por probar. “A Manuela le pasaba como le sucedió a nuestro filósofo el otro día, Manuel Cruz (presidente del Senado, que ha sido acusado de plagio por la derecha). Llegó a la política virgen, pero una vez que empezaron a cargar contra ella y rompió la barrera de esa virginidad, se acaba creando una costra con la que te defiendes, mientras va creciendo el gusanillo de la política”.

La ex alcaldesa de Madrid Manuela Carmena , está de nuevo bajo los focos confirmada la convocatoria electoral del 10-N . Es reconfortante el apetito por su figura —aunque sea una dama de la muy tercera edad— que ha vuelto a despertarse en algunos sectores del PSOE.

“Manuela se ha dado cuenta de que es el lugar desde el que se pueden hacer cosas para los ciudadanos y se ven. Por eso algunos pensamos que se la puede convencer para que vaya a nuestro lado”, apunta una persona cercana al presidente, que no considera un drama que “Errejón decida presentarse. Va a hacer más daño a Podemos que a nosotros”.

Claro que ahora depende de Errejón, porque está extendida y entendida la creencia de que, si el dirigente de Más Madrid da el paso para estas elecciones generales, Carmena no le dejará solo. Ya se enfrentó a la ira de Iglesias al acoger bajo su ala a Errejón en las pasadas elecciones municipales, porque consideraba que había una nueva generación a la que merecía la pena ayudar. Por eso en el entorno de Más Madrid, no dudan de la fidelidad de la ex alcaldesa.