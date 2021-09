Todos los ganadores de los Premios Emmy 2021

MOVISTAR+ El cómico y actor Cedric the Entertainer, presentador de la 73ª edición de los Premios Emmy.

La 73ª edición de los Premios Emmy, que concede la Academia de la Televisión de Estados Unidos, ha concluido con The Crown como gran ganadora de la noche. La gala, que ha conducido el cómico y actor Cedric the Entertainer ha vuelto a ser presencial y ha coronado a las mejores series e intérpretes de la temporada.

La mejor comedia ha sido para Ted Lasso y la mejor miniserie para Gambito de dama. Mientras, el premio a mejor drama ha ido para The Crown, que partía como favorita de la noche. Olivia Colman y Josh O’Connor dan a The Crown el pleno en premios a mejor actuación en la categoría de drama.

Kate Winslet ha logrado su segundo Emmy por Mare of Easttown. Mientras, Ewan McGregor se estrena con su papel protagonista en Halston. La veterana Jean Smart se ha llevado el primer premio grande de la noche como mejor actriz principal de comedia por su papel en Hacks. Le ha seguido otro de los favoritos, Jason Sudeikis por su papel como actor protagonista en Ted Lasso.

Este es el listado de los ganadores de los conocidos como Oscar de la televisión:

MEJOR SERIE DRAMÁTICA

The Boys

Los Bridgerton

The Crown

El cuento de la criada

Territorio Lovecraft

The Mandalorian

Pose

This Is Us

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DE DRAMA

Regé-Jean Page, por Los Bridgerton Josh O’Connor, por The Crown Jonathan Majors, por Territorio Lovecraft Matthew Rhys, por Parry Mason Billy Porter, por Pose Sterling K. Brown, por This Is Us MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DE DRAMA Olivia Colman, por The Crown Emma Corrin, por The Crown Elisabeth Moss, por El cuento de la criada Uzo Aduba, por In Treatment Jurnee Smollett, por Territorio Lovecraft Mj Rodriguez, por Pose MEJOR ACTOR DE REPARTO EN DRAMA Tobias Menzies, por The Crown O-T Fagbenle, por El cuento de la criada Max Minghella, por El cuento de la criada Bradley Whitford, por El cuento de la criada Michael K. Williams, por Territorio Lovecraft Giancarlo Esposito, por The Mandalorian John Lightgow, por Perry Mason Chris Sullivan, por This Is Us MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN DRAMA Gillian Anderson, por The Crown Helena Bonham Carter, por The Crown Emerald Fennell, por The Crown Madeline Brewer, por El cuento de la criada Anna Dowd, por El cuento de la criada Yvonne Strahovski, por El cuento de la criada Samira Wiley, por El cuento de la criada Aunjanue Ellis, por Territorio Lovecraft

MEJOR SERIE DE COMEDIA

Black-ish

Cobra Kai

Emily in Paris

The Flight Attendant

Hacks

El método Kominsky

Pen15

Ted Lasso

MEJOR ACTOR PRINCIPAL DE COMEDIA

Anthony Anderson, por Black-ish Kenan Thompson, por Kenan Michael Douglas, por El método Kominsky William H. Macy, por Shameless Jason Sudeikis, por Ted Lasso

MEJOR ACTRIZ PRINCIPAL DE COMEDIA

Tracee Ellis Ross, por Black-ish

Kaley Cuoco, por The Flight Attendant

Jean Smart, por Hacks

Allison Janney, por Mom

Aidy Bryant, por Shrill

MEJOR ACTOR DE REPARTO EN COMEDIA

Carl Clemons-Hopkins, por Hacks Paul Reiser, por El método Kominsky Kenan Thompson, por Saturday Night Live Bowen Yang, por Saturday Night Live Brett Goldstein, por Ted Lasso Brendan Hurt, por Ted Lasso Nick Mohammed, por Ted Lasso Jeremy Swift, por Ted Lasso

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO EN COMEDIA

Rosie Perez, por The Flight Attendant Hannah Einbinder, por Hacks Aidy Bryant, por Saturday Night Live Kate McKinnon, por Saturday Night Live Cecily Strong, por Saturday Night Live Juno Temple, por Ted Lasso Hannah Waddingham, por Ted Lasso