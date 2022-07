Todos se fijan en Letizia pero una experta en protocolo pone el foco en Felipe VI y sus hijas

No es la primera vez que la reina decide no santiguarse en un acto público de índole religioso. Sí es más lógico ver al rey Felipe VI hacerlo o a sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía .

Ha puesto el ojo Centeno en que tanto como el rey como sus dos hijos no saben santiguarse como es debido y así lo ha mostrado en un tuit muy difundido: “Letizia observando como el rey y sus hijas no saben santiguarse. Si no sabes, mejor la versión corta o no hacerlo”. Ha incluido además tres etiquetas: “protocolo”, “el preparao” y “bodylanguage”.