Todos somos Amancio

Todos hemos hablado de Amancio Ortega estos días, unos con más intensidad, otros con menos, unos a favor, otros en contra, pero siempre ha surgido su nombre tanto en los bares como en las redes, ese soporte para alcanzar una epidérmica sabiduría sin esfuerzo ni rigor. El caso es que hemos estado trabajando todos para Amancio, empezando por Podemos, a quien el magnate gallego debe estar eternamente agradecido y cuya colaboración es cuantificable. Veamos cuánto le hemos dado al dueño de Zara con nuestro debate.

Las razones de una donación son tres principalmente y no necesariamente por este orden: filantropía, desgravación fiscal y publicidad. La primera no es frecuente en una España en la que, culturalmente, el modelo católico de caridad colisiona de vez en cuando con la idea del Estado del bienestar sostenido con impuestos. La filantropía es más frecuente en el ámbito anglosajón en el que el protestantismo genera modelos culturales en los que el que triunfa devuelve parte a la sociedad. En el ámbito católico, por otra parte, la discreción choca con la idea de exhibición del triunfo propia de los Estados Unidos y sus raíces calvinistas. De alguna manera el ámbito católico atribuye a la filantropía un carácter exhibicionista que colisiona con la teóricamente discreta caridad. Vaya por delante que el que firma está a favor de la filantropía, no tanto de la caridad, pero, por encima de cualquier consideración, a favor del sistema impositivo europeo que mantiene colegios y hospitales con un criterio de servicio público que avala la democracia, si bien en algunos momentos esta idea se corrompe, como cuando se subvencionan colegios públicos mediante conciertos, pero eso es para otro artículo.

Cuando Amancio dona, a través de su fundación, 320 millones de euros para renovar equipos oncológicos en España lo hace, sin duda, buscando los tres objetivos arriba citados. Tiendo a pensar que entre los tres prima la filantropía, pero puedo equivocarme. El caso es que, al conocerse la donación, la candidata de Podemos a la Comunidad de Madrid, Isa Serra, arremetió contra el fundador de Inditex y fue seguida casi inmediatamente por Pablo Iglesias que dijo que “una democracia no acepta limosnas de millonarios”, introduciendo el concepto de limosna en este debate tan pobre de ideas.