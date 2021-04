Todos somos culpables

Tampoco resulta democrática la apropiación de un partido por parte de un grupo al que no se le puede responder. ZP y Sánchez llevan años creando una red clientelar, otorgando a dedo empleos a personar al margen de su capacidad, pero que sean obedientes. Este ya no es el partido en el que nos reconocíamos, incluso con ZP. La gravedad recae en quién será el secretario general del PSOE cuando pase a la oposición. Sánchez agrada al nacionalismo catalán al jugarse allí 45 escaños en las próximas generales. Un mano de cartas torticera, la de la equidistancia, a fin de captar votos.

El PSOE: la democracia empieza por la que se practica en los partidos. Las primarias tienen mucho de engañifa en el PSOE. Se presenta un candidato oficialista y siempre suele ganar. La razón es que son demasiados los sueldos de la política y al que no vote al elegido del líder se le estigmatiza. Aviso para navegantes, los que tienen trabajo y los que aspiran a tenerlo sobando lomos. Lo democrático es votar en los congresos por delegados, lo que permite la apertura a gentes alejadas del líder capaces de mejorar la formación con sus propuestas. Si gana las primarias un candidato que no es del agrado del aparato, se le aparta vulnerando lo sagrado del voto. Le ocurrió a Carmona en 2019, fue el más votado a la elección de senador y no se le metió en las listas. Incluso las primarias están amañadas.

El PP: Pablo Casado tampoco se ha animado a forzar el no aforamiento. Será que estando él libre de polvo y paja, en su partido todavía quedarán trincones, lo mismo que en los demás. Desde luego el Gobierno de coalición con Unidas Podemos es una barbaridad que sueña con adoctrinarnos. Sin embargo, su alianza se ajusta a derecho. Lo que no debe hacer Casado es negarse a negociar nombres de instituciones importantes dejando fuera de la mesa a UP. Aquí Casado también adolece de fiebre antidemocrática. Esa fiebre se multiplicará en su futura alianza de Gobierno con Vox.

En las listas de Alcalá de Henares de Vox hay nazis reconocidos. En las listas de UP hay bolivarianos reconocidos. No se les ha de poner de paradigmas del fair play democrático.

Existen dos tipos de transfuguismo, el ético (lo practicó Churchill) y el monetario. Abunda el último. Con el hundimiento de Ciudadanos, los cargos se han pasado al PP. Pero a santo de qué deben pagar justos por pecadores, cuando se busca redactar una ley antitransfuguismo. Ahora, se le pretende negar a un político de profesión (esa es la desgracia) que se marche a una formación diferente en conciencia y no por las lentejas. La política actual es un disparate.

La sociedad civil también es culpable de la malversación de la democracia. En varios territorios, un botón de muestra, imponen la lengua cooficial para acceder a la administración pública. Un insulto directo a la profesionalidad de cada cual. No he visto ninguna manifestación que lo señale.

Un conocido del barrio con el que me siento de vez en cuando, me comento el otro día tomando un vino: “La democracia no funciona. España está derruida. Esto no lo arregla ni Franco, el cuelga muros”. Una manera despectiva y elegante de mencionar al criminal. En efecto, la mayoría de los españoles aborrecen a los políticos.

Al cabo, en las próximas generales, habrá que elegir un Gobierno de extrema izquierda (el actual) o de extrema derecha. Con dos dedos de frente se conoce de sobra que los extremos devalúan la democracia.

Hay solución. Son miles los españoles que se definen centristas tendentes al liberalismo, la socialdemocracia, el feminismo y el ecologismo. Contamos con antecedentes en un puñado de nombres de los que cito tres: Prieto, Azaña, Campoamor.