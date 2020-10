Todos somos Mafalda

En el Museo de Pesas y Medidas de la ciudad de París se guardó durante muchas décadas una barra de platino iridiado que constituía el patrón de la medida de 1 metro. Yo me he pasado horas mirándola fascinado, no ya porque dicha barra midiera exactamente 1 metro, sino porque 1 metro midiera exactamente dicha barra. Así es como funcionan los cánones. Las grandes obras de arte que se vuelven normativas no lo hacen porque se ajusten a unos criterios de relevancia y belleza previos, sino porque su acierto radical las imponen como los modelos contra los que deberán medirse las demás obras de su tiempo.