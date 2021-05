Tom Hegen: una nueva perspectiva del mundo

Por cortesía de White Paper By

Comencé con fotografías paisajísticas clásicas en 2010 con amplias panorámicas, primeros planos, composiciones de planos medios y de fondo, buscando la perfecta iluminación. Pero pronto me di cuenta de que aquellos planos endulzados no representaban su ambiente real.

Hay dos razones principales por las que elijo fotografiar desde el aire. La primera es que tienes mayor campo de visión, la altura permite una perspectiva de un sujeto que no es visible desde el suelo. En segundo lugar, me gusta el hecho de poder crear proximidad alejándome del sujeto. Es un contraste poderoso.

Me centro mucho en la fotografía aérea porque es una manera convincente de documentar las influencias de la presencia del hombre en la Tierra. Mi trabajo está muy guiado por la investigación y me gusta inspirar a la gente contando historias a través de la fotografía aérea.

Tus fotografías están caracterizadas por una estética única, haciéndonos ver partes del mundo de una manera que no habíamos hecho nunca. ¿Cómo consigues esto?

Un buen diseño gráfico y pinturas clásicas expresionistas son dos cosas que me gusta mirar.

Documentando los ejemplos más evidentes de la relación entre el hombre y la naturaleza. Los paisajes que fotografío son consecuencias de nuestro consumo colectivo. Por tanto, todos tenemos una conexión con esos lugares. Uso la belleza en mi trabajo como punto de salida para contar historias sobre temas ecológicos. Pienso que el hecho de mirar algo bello atrae a un público mayor que si solo me centro en las partes más desagradables. De esta manera, la gente empieza a construir una relación con la imagen y, cuando leen la historia detrás de la fotografía, empiezan a entender el paisaje en relación con el ser humano y la naturaleza.

No lo haría si no viese que mi trabajo tuviese algún tipo de trascendencia. Hay tanto contenido fuera y crece cada minuto. Si yo puedo añadir algo a esta enorme piscina de datos visuales, me gustaría que contase con una estética única e informativa.