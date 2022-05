Tomás Díaz Ayuso cambió al proveedor de mascarillas que supuestamente falsificó certificados

Óscar González / NurPhoto via Getty Images

Óscar González / NurPhoto via Getty Images

Según El País, el director del servicio de ECM que emitió dicho certificado, Luca Bedoni, ha negado su validez comunitaria: “El Certificate of Compliance es emitido por nosotros de forma totalmente voluntaria y no es un Certificado CE y no puede utilizarse para comercializar productos dentro de la Comunidad Europea”. En la misma línea, el secretario general de la patronal European Safety Federation, Henk Vanhoutte, ha valorado que que “el documento de ECM claramente es inválido como un certificado europeo de examen, necesario para las mascarillas de tipo FFP”.