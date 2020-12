Tomo antidepresivos y esto es lo que ha aprendido mi familia conservadora sobre salud mental

Un día de mayo, me encontraba hecha un ovillo en el suelo de la cocina, paralizada y llorando. Mi madre, al verme, me suplicó que parara. Al final, cuando se dio cuenta de que no reaccionaba, se arrodilló a mi lado y fundió su cuerpo con el mío en un abrazo. Permanecimos así un rato, haciendo una versión muy triste de la cuchara. Al final, cuando no me quedaban más lágrimas y me empezó a doler la cadera por el suelo, me levanté y me fui a la cama. Eran las 2 de la tarde.