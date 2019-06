Toni Cantó acusa a Marc Sala ('La Noche en 24 Horas') de hacer "un masaje" a Otegi

Cantó ha señalado que él le habría preguntado por el secuestro del empresario Luis Abaitua y que le habría dicho que no le “interesa” su perdón. “Ese perdón no sirve si no es capaz de colaborar con la justicia para resolver los crímenes”, ha dicho el dirigente de Ciudadanos, quien afirma que Otegi tiene “datos” que ayudarían a aclarar dichos atentados.

“O sea, que hubiera permitido pero hubiera orientado cómo preguntar, ¿es eso?”, ha querido saber Cristina Pardo.

“No, no”, ha negado Cantó, que ha girado el foco de su crítica a la presidenta de RTVE, Rosa María Mateo, a quien ha acusado de hacer un “obvio servicio al PSOE” haciendo “lo que su dueño le pide que haga”.

Según Cantó, ese mandamiento era entrevistar a Otegi en plenas negociaciones para la investidura de Sánchez, a quien Bildu ha ofrecido su apoyo. “Tiene una direccionalidad política”, ha agregado.