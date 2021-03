Toni Cantó, 'ilusionado' por formar parte de las listas del PP: "Mi puesto está aún por definir"

El exdirigente de Ciudadanos Toni Cantó ha pedido este jueves aglutinar el voto de centroderecha en torno a la candidata del PP en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y se ha mostrado ilusionado por formar parte de las listas de los ‘populares’ en los comicios.

En una entrevista en esRadio, Cantó ha señalado que será entre este jueves y mañana viernes cuando se concrete el ofrecimiento que, según ha apuntado, recibió este mismo miércoles por parte del equipo de la presidenta regional y ha explicado que su puesto todavía está por definir. Además, Cantó ha detallado que también habló con el líder del PP, Pablo Casado, a quien ha agradecido la “confianza”.

“Lo que se me dijo ayer era una oportunidad de participar en la lista, no he concretado mucho más. Ayer fue una jornada, no sé... fue todo muy intenso, muy rápido, bastante sorprendente para mí y muy ilusionante”, ha reconocido el exdirigente de la formación naranja.