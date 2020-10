A Cristina Pardo le cambia el rostro: el insulto de Toni Cantó a Pedro Sánchez en 'Liarla Pardo'

Toni Cantó, portavoz de Ciudadanos en Les Corts Valencianas, ha sorprendido en directo a Cristina Pardo, presentadora del programa Liarla Pardo de LaSexta, por el insulto que ha utilizado para referirse al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Ha sido cuando Pardo le ha preguntado por las palabras del jefe del Ejecutivo pidiendo a la ciudadanía y a los medios de comunicación que no utilicen la expresión toque de queda sino que hablen de “restricción de movilidad nocturna”.

“Es que es toque de queda”, ha contestado Cantó. “Ya te he dicho que cuando me habla así me está tratando como si los españoles fuéramos tontos. Me parece que ahora mismo lo que se ha demostrado es que él es tonto, los españoles no lo somos. Háblenos con claridad y trátenos como adultos”, ha agregado.

Un insulto que ha cambiado el rostro de Pardo, que ha puesto cara de desaprobación e incluso ha advertido a Cantó de lo que acababa de decir.

Sin embargo, el portavoz de Ciudadanos, lejos de retractarse, ha mantenido que es “mejor” pensar que el “tonto” es Sánchez al resto de españoles.