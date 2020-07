Toni Cantó, muy tajante sobre Fernando Simón tras sus últimas declaraciones

En sus declaraciones, Simón admitió que hay cosas de las que ha aprendido mucho. “En otra situación similar, no sé si actuaríamos igual, pero valoramos opciones que implican no actuar de la misma manera”, señaló.

El experto subrayó que, en cualquier caso, se ha actuado siempre de la forma “más informada posible” y “consultando a todos los expertos”.

“Tomar las decisiones que se han tomado es muy complicado, son de mucha impacto con muchos efecto colaterales. Es un ejercicio muy duro y yo no he tomado las decisiones, he informado,y aconsejado y he sentido ese peso sobre mis espaldas. No quiero imaginar lo que han sentido quien las ha tomado”, zanjó.