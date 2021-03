Cantó no descarta ir a un mitin de Ayuso y advierte de que "si no entra en Madrid, Cs está muerto"

SOPA Images SOPA Images/LightRocket via Gett

Toni Cantó sigue de plena actualidad dos días después de anunciar que abandona Ciudadanos y, al menos de momento, la vida política activa. El ya exdiputado de las Cortes Valencianas no descarta participar en un mitin de Díaz Ayuso, augura que Ciudadanos se quedará sin representación en las elecciones de Madrid y llama al “voto útil” contra la izquierda.

“Lo que va a pasar es que Aguado no va a entrar. Por eso dije en la Ejecutiva (de Cs) que no debíamos ir en ningún caso en solitario en la Comunidad de Madrid por una razón táctica, más allá de la ideológica, que yo creo que hay que ir con el PP y sumar, porque si no entras en Madrid, el partido está muerto”, ha declarado en una entrevista en esRadio.

Según ha explicado, planteó esta idea durante la reunión que la Ejecutiva de Ciudadanos, encabezada por Inés Arrimadas, mantuvo el lunes pasado e insistió en que no era una buena idea que Ignacio Aguado repitiera como candidato en Madrid. “Pero no me hicieron ni puñetero caso”, ha añadido. Cantó abandonó ese encuentro y comunicó a los medios de comunicación que dejaba sus cargos en el partido y su acta de diputado.