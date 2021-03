Toni Cantó y el motor inmóvil

A ver, que no lo estáis entendiendo. Que Toni Cantó no es un chaquetero. Que los que son chaqueteros son los partidos políticos en conjunto. Por ejemplo, Ciudadanos, que antes tenía en sus filas a Toni Cantó, y ahora ya no tiene en sus filas a Toni Cantó. Vaya cara más dura. Por ejemplo, el Partido Popular, que antes actuaba de formas que Toni Cantó consideraba corruptas, y ahora actúa de formas que Toni Cantó considera intachables. Menuda coherencia. Pero Toni es siempre el mismo. Toni no se mueve. Toni está hoy donde estuvo ayer y estará mañana donde está hoy. Firme, inmutable, en medio de un guirigay de partidos políticos que se mueven de un sitio para otro.

No es que Toni Cantó sea de centro. Es que el centro es de Toni Cantó. En el Museo de Pesas y Medidas de París se guarda la barra de platino iridiado que durante años sirvió como referencia universal de la longitud de un metro. Los visitantes quedaban fascinados al darse cuenta de que esa barra no medía un metro, sino que un metro medía esa barra. Pues con nuestro independiente favorito pasa lo mismo. La física ha establecido la existencia de ciertos límites absolutos que no pueden ser violados sin que salte por los aires el continuo espacio-tiempo: en temperatura es imposible bajar del cero absoluto, en velocidad no hay forma de superar la de la luz, y en política no se puede ser más de centro que Toni Cantó.