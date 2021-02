El pasado mes de julio Mediaset sorprendió al relevar a Toñi Moreno de su puesto de presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa para apostar por un clásico de la pequeña pantalla, Jesús Vázquez.

La periodista andaluza ha confesado ahora en una entrevista en El Confidencial cómo se tomó aquella decisión: “Nunca digo que no a nada porque de todos los proyectos se puede aprender. MYHYV ha sido algo muy distinto a todo lo que yo he hecho antes, porque he sido más de magacín, entrevistas, entretenimiento, aunque también de informativos, porque en verdad yo he hecho de todo un poco”.

Moreno ha confesado que fue muy feliz a los mandos del reality, tal y como lo fue en Viva la vida y como, ha adelantado, lo será en el futuro: “Siempre intento ser feliz donde me pongan”.

Además, ha explicado, en términos futbolísticos, que lo que ocurrió fue que el entrenador del equipo, Paolo Vasile, decidió que a ella le tocó banquillo y sacó a jugar a Jesús Vázquez, a quien ha definido como Messi.

“Y yo nada que decir, solo entrenar y entrenar para que me vuelvan a sacar”, ha añadido.

Moreno, que ha reconocido que no descartaría colaborar en Sálvame si se lo propusieran, también ha hablado sobre su vuelta este verano a Viva la vida, como sustituta de Emma García: “Tengo muchos amigos trabajando ahí y reencontrarme con ellos fue precioso. Y nada, disfrutándolo, como todo lo que hago. Es que yo no le doy tanta importancia a este tipo de cosas”.

La presentadora ha concluido asegurando que no entró en el programa pensando más allá y sí sabiendo que era una sustitución de verano: “Solo quería divertirme y pasarlo bien. No me complico tanto la vida. Pero sí me hizo ilusión que me dirigiera Raúl Prieto porque es amigo mío de la infancia”.