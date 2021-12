Toñi Moreno confirma su positivo en covid desde una ambulancia

La periodista Toñi Moreno ha comunicado a través de sus redes sociales que este jueves le han confirmado que tiene covid, después de varios días con síntomas y algunas pruebas negativas.

Este positivo ha preocupado mucho a sus seguidores pues en el vídeo que ha colgado en sus stories de Instagram, Moreno se ha grabado en el interior de una ambulancia, lo que ha hecho pensar que su estado era más grave de lo que parecía.

Afortunadamente, la presentadora ha asegurado que se encuentra bien y que viajaba en ambulancia para no contagiar a nadie.

“Llevaba con síntomas varios días y después de una PCR y cuatro antígenos seguidos dándome negativo... me hacen un antígeno en Madrid y soy positiva. Me vuelvo a casa en una ambulancia para no contagiar a nadie y a confinarme. Me encuentro cien. Es como una gripe un poco más fuerte”.

Poco tiempo después, la presentadora subía otro vídeo en el que contaba que su hija ya no estaba con ella. “A la niña la he mandado con mi hermanas y mi madre. Está feliz con su primo. Yo soy la que se va a morir de pena por no verla”, aseguraba.

Este diagnóstico significará un parón en el trabajo para la actriz, que está disfrutando de un gran momento. Su programa Gente maravillosa en Canal Sur es todo un éxito; el sábado estrenan el especial Navidad de En tu casa en la mía que ella presenta; y próximamente será la encargada de presentar una nueva edición del reality Secret Story.