Toñi Moreno, de 'MYHYV', hace una inesperada confesión personal: nunca se había pronunciado

La única vez que Moreno trató este tema fue con la cantante Laura Pausini, que en una entrevista en Viva la vida le preguntó: ”¿A ti te gustan las mujeres, no?”.

“Te voy a contestar. ¿Qué te crees, que no voy a decir nada? A mí no me gustan las mujeres, a mí me gustas tú”, dijo entonces. Un momento que ha pasado a la historia de la televisión por la tensión que se palpó en el ambiente.