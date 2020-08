Toñi Moreno desvela a qué se dedicaría si no hubiera trabajado en televisión

Este último año ha sido todo un reto para Toñi Moreno. La gaditana fue madre por primera vez poco antes del confinamiento el pasado mes de marzo, algo que le cambió la vida. Además, este año se enfrenta a un nuevo reto profesional, abandona Mujeres y hombres y viceversa (Cuatro) para sustituir a Luján Argüelles en la Báscula (Telemadrid).

Sin embargo, la presentadora –que ahora mismo sustituye a Emma García en Viva la vida (Telecinco)— siempre ha tenido otros proyectos a los que ha pensado dedicarse si se le acababa el trabajo en la pequeña pantalla.

“Estoy en un equipo de fútbol que se llama Mediaset y de repente el entrenador ha decidido que me sienta en el banquillo y que sale Messi a jugar. A mí no me queda más que entrenar muchísimo para que me vuelvan a llamar”, ha contado en un vídeo en Mtmad con respecto a su situación en el grupo.