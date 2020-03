Toñi Moreno desvela lo que le dijo a Ana Rosa por los pasillos: "Cuánto mal has hecho a la humanidad"

Toñi Moreno ha vuelto esta semana al trabajo menos de dos meses después de dar a luz a Lola, su primera hija.

La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa, que ha sido criticada por no agotar su baja de maternidad, ha aprovechado su regreso para estrenarse en el canal de Mediaset Mtmad, donde se ha sincerado y ha contado que lo ha pasado realmente mal durante su embarazo y tras el parto.

“Me he acordado muchísimo durante todo el embarazo de dos personas. Me he acordado de Ana Rosa y cada vez que me la encontraba por los pasillos le decía: 'Cuánto mal has hecho a la humanidad. Porque nos hiciste creer a todas que embarazarse con 46, 47, 48 años era fácil. Y no. No lo es”, ha asegurado Moreno.

La presentadora también ha admitido que se ha acordado de todas las críticas que recibió Samanta Villar tras contar la cara más dura de la maternidad. “Y yo creo que se quedó corta. Esa es la realidad”, ha subrayado.

Moreno ha reconocido que lo ha pasado muy mal en el embarazo y ha lamentado que nadie se haya solidarizado con ella.

“Lo he pasado fatal desde el primer momento, ya que he tenido todo lo malo que pone en Google, y no puedes decir que te arrepientes porque suena mal. Yo he tenido de todo, y he sentido que me venía muy grande esta historia”, ha asegurado la presentadora, que ha admitido que no estaba preparada psicológicamente para todo.

Los problemas para ella no acabaron con el parto, ya que después de conocer a su hija sufrió una crisis de ansiedad. “No sé si me ha pillado desprevenida. No sé lo que me pasaba pero solo tenía ganas de llorar. Estuve llorando una semana, por la mañana, por la tarde y por la noche. No sabía lo que me pasaba, pero eso de la depresión postparto es real”, ha explicado.

De hecho, Moreno ha asegurado que los problemas continúan porque no se siente ni guapa ni bien.

“La gente me dice que cuando ve a mi niña se me olvidará todo, y es verdad que se te olvida, pero no es inmediato. Es verdad que se te olvida porque si no nadie repetiría, nadie tendría un segundo hijo”, ha destacado.