Toñi Moreno, embarazada a los 46 años

¡Confirmado! Toñi Moreno está embarazada. La presentadora de 46 años ha hecho pública la noticia este miércoles y ha confirmado la exclusiva que la revista Lecturas lleva en su última portada.

“Lo primero darle la enhorabuena a mis compañeros de Lecturas porque yo soy una bocachancla y seguramente se lo he dicho a alguien que no debía. Al principio no me ha sentado muy bien porque estoy de poco tiempo y creo que hay que ser muy prudente y esperar al menos a los tres meses”, ha dicho en un vídeo compartido a través de Instagram.