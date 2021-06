Toñi Moreno responde a Ayuso en Twitter y opina de ella como política

Isabel Díaz Ayuso fue la protagonista el pasado jueves de Mi casa es la tuya, el programa de entrevistas que Bertín Osborne tiene en Telecinco.

La presidenta de la Comunidad de Madrid no se dejó nada en el tintero e hizo un repaso por prácticamente toda su vida: desde la carta que le mandó con 8 años a Felipe González pasando por la Universidad Complutense, donde coincidió con Pablo Iglesias.

Otro de los temas que salió en la charla fue la maternidad. Ayuso, de 42 años, aseguró que ser presidenta le ha cambiado mucho y ahora le preocupa la infancia: “Ahora pienso que soy mucho más niñera, adoro la infancia como nunca, me preocupa como nunca. El 2 de mayo le dimos la máxima condecoración a los niños de Madrid”.

También habló de si se plantea tener hijos pronto y comentó que es consciente de que se le va pasando el tiempo “y no pasa nada”. Sobre si querría ser madre soltera dijo que “ojalá me hubiera atrevido antes, pero en caso de hacerlo me gustaría hacerlo con alguien”.

“Me he planteado tener niños, pero tengo que empezar a asumir que no seré madre y no pasa nada”, dijo después de hablar de forma cariñosa de sus sobrinos.

Hablando del tema de ser madre soltera y del impedimento que podría suponer su edad, Bertín puso sobre la mesa el nombre de Toñi Moreno, que fue madre de su hija Lola a los 46 años.

Unas palabras a las que ha respondido Moreno en Twitter: “Si le gustan los niños Presidenta @IdiazAyuso no se lo piense!! Da gusto encontrar en política gente con naturalidad”.