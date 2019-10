Toñi Moreno se cree que María Teresa Campos ha muerto y abandona llorando 'Mujeres y hombres y viceversa'

“Hace 30 segundos acabo de sentarme con Nagore y hemos leído una noticia que no está contrastada y que espero que no sea verdad. Es sobre María Teresa Campos”, ha asegurado.

Luego, al ver que no podía continuar, ha abandonado el plató para comprobar la veracidad de la noticia, que ha resultado ser un bulo. “Es muy difícil esto”, aseguraba al irse.

Toñi Moreno ha logrado hablar con la propia María Teresa Campos y acto seguido ha regresado al plató visiblemente aliviada.

″¡El show que he montado! Tengo que pedir perdón, porque me ha entrado un ataque de nervios al leer la noticia de que María Teresa Campos había muerto. Incluso me habían dado el pésame”, ha argumentado.