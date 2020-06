Toñi Moreno, sobre su dinero: "Mi madre se debe haber echado las manos a la cabeza"

Toñi Moreno es una de las presentadoras con más recorrido de la televisión. La periodista de Mediaset ha retomado sus vídeos personales en el canal que tiene en MtMad, Dos vidas, y ha hablado de la relación que ha tenido durante su vida con el dinero que ha ganado.

La presentadora de Mujeres y Hombres y Viceversa, que ha mostrado los muchos vestidos que le ha comprado a su hija Lola. “Mi madre se debe haber echado las manos a la cabeza porque ella siempre me dice ‘ahorra, ahorra, ahorra’ y mi abuelo Lorenzo se murió diciéndome que ahorrase”, se ha imaginado.

Moreno ha explicado que en su vida el dinero siempre “ha sido un problema”. Este confinamiento, ha revelado, le ha servido para darle un valor, ya que le ha cambiado la mentalidad al haber sido madre: “Mi madre, mi padre y mi familia siempre me han dicho que parece que tengo un agujero en la mano porque no le doy valor al dinero y hay que dárselo, me he dado cuenta ahora”

Ha contado que ella siempre ha tenido la sensación de que podría ser feliz con muy poco debido a sus humildes orígenes. Moreno ha descrito que su padre trabajaba en el campo, su madre lo hacía como trabajadora de la limpieza y que ella empezó a trabajar a los 14 años.

“En mi casa nunca ha sobrado el dinero pero he sabido vivir así. He tenido etapas en las que he podido ganar mucho dinero. En esos momentos no he sido previsora, le arreglé la casa a mi madre o me cogí a mi familia y nos fuimos de vacaciones pero lo hemos vivido y lo hemos gozado”, ha continuado.

Antes de cambiar de tema, Moreno ha concluido reiterando que ahora se ha juntado la llegada de su hija Lola y la parada de MyHyV, que le ha llevado a dejar de facturar: “Soy muy extremista y ahora me he vuelto muy huraña y pienso hasta el último euro que me gasto. Creo que esto es bueno ser prudente a la hora de gastar y que nunca es tarde para aprender”.