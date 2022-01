Toni Nadal entra en la polémica y se moja sobre el caso Djokovic

Cuatro días después de que el tenista serbio Novak Djokovic abandonara Australia deportado y sin poder participar en el Open de Australia por no estar vacunado, las reacciones se siguen sucediendo.

El pasado domingo, el balcánico perdió en un tribunal australiano el recurso contra la decisión del Gobierno de revocar por segunda vez su visado impidiéndole así defender el título que logró en 2021.

Tras las opiniones de políticos españoles como el alcalde Madrid, José Luis Martínez-Almeida, o el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le ha llegado el turno a Toni Nadal, mentor y tío de Rafa Nadal.

En una entrevista en Onda Cero, ha reconocido que le ha sorprendido que la situación llegara hasta este punto, aunque ha señalado que Djokovic ha tenido la posibilidad de hacer las cosas diferentes. “Hay una realidad incuestionable y es que para jugar en Australia tenía que vacunarse o tener una exención, que no la tenía”.

“Parto de la base que cualquier organizador de un torneo quiere tener a Djokovic. Es normal, porque es un gran jugador, es uno de los mejores de la historia. Para un torneo es muy bueno contar con su presencia. No creo que se haya ido en su contra intencionadamente sino que no le han dado la exención porque para el torneo y público era mejor que participase. Eso es todo”, ha afirmado.

Toni Nadal ha asegurado que este debate, que ha trascendido del mundo del deporte al de la necesidad de vacunarse o no, lleva una norma que hay que cumplir: “Si te dicen que para jugar tienes que cumplir una normativa, pues la cumples o no juegas. Si todo el mundo hubiera tomado la línea de Djokovic de no vacunarse a lo mejor no habría Open de Australia”.

“La ATP pide que te vacunes y los otros dos jugadores que no se han vacunado aceptaron no ir a jugar”, ha contado.

Además, ha entrado a valorar el futuro de Djokovic y ha dejado una rotunda frase: “Cada uno puede tener sus convicciones pero hay un momento que hay que replanteárselas”.

“Creo que tendrá que tendrá que hacer algo si no puede jugar Roland Garros y no le quedará más remedio que replantearse sus principios porque la realidad es que si te dicen que no puedes defender el título... Esperemos que la pandemia pase rápido y todo pueda volver a la normalidad”, ha finalizado