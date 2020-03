Toni Roldán: "No se puede ser un partido inútil y sectario en el centro"

En estos cainitas días para Cs, el próximo fin de semana se celebran las primarias entre Inés Arrimadas y Francisco Igea , él lanza Esade Centre for Economic Policy & Political Economy (EsadeEcPol) , un think tank que se presenta como una plataforma de la sociedad civil y con el que quiere reivindicar grandes pactos de Estado sin sectarismos auspiciados por personalidades de diversos colores políticos e ideologías. El primero: un gran acuerdo por la Educación.

“Estoy muy feliz de poder tener más tiempo, de dedicarme a otras cosas, tener más tiempo para mi familia, de ser persona otra vez. Hay una cosa que se infravalora y no se da cuenta la gente: los ritmos de la política son extremadamente absorbentes. Desde que he salido, es una vida más sensata y menos loca”.

“E Igea tiene reivindicaciones legítimas , hay que valorar qué se hizo mal y si se necesitan más contrapesos internos”, continúa el exdiputado. Hace esta reclamación por partida doble: “Lo importante es que no se desperdicie más talento”. “Me da pena que personas como Luis Garicano , por el que se pegarían la mitad de los consejos de administración, no tenga sitio en el Consejo de Ciudadanos”, ahonda.

“O sea , un partido que quiere ser liberal y cuya única opción de gobernar es pasando por el apoyo o la colaboración de la extrema derecha es un partido que puede ser muchas cosas pero no liberal”, sentencia Roldán . Argumenta en este punto: “Hay acuerdos que no se sostienen”. Eso sí, dice que el equilibrio perfecto es “muy difícil”, como el caso andaluz con un Gobierno socialista “clientelar”, en su opinión, durante décadas.

“Yo confronté, me negué, me enfrenté internamente muchos meses y vi que no había voluntad de hacerlo. Se me hizo imposible continuar”, relata. ¿Cómo eran aquellas reuniones internas? “A veces en política se generan dinámicas de bunquerización. En parte, porque hay mucho ruido, tienes que tomar decisiones y los equipos que eliges”. “No había nadie que hiciera de contrapeso”, confiesa el exdiputado, que defiende que hay que tener gente que te diga que te estás equivocando. “El gregarismo es una mala solución para el liderazgo en las organizaciones”, resume de manera taxativa. Lo dice de esta manera también: “España es muy importante como para tener, por ejemplo, los mismos amigos que tenías hace 15 años en el Parlament”.

“No lo entendió”, reconstruye Roldán : “Siguió anclado en una propuesta que no llevaba a ninguna parte. Se negó a reconocer la realidad”. “Prometimos ser un partido pragmático, no ser rojos ni azules, que impulsaríamos reformas. Eso era posible hacerlo con 180 diputados y él lo negó”. “Tendrás que preguntarle por qué”, lanza al aire.

Cuando uno aborda estas cuestiones, siempre salta la pregunta de si la sociedad española va a un ritmo diferente del que marcan los políticos en el Congreso. Roldán aborda así este debate: “La sociedad española ha hecho muchos esfuerzos en los últimos quince años para adaptarse a la transformación brutal de la crisis, las empresas han hecho cambios para ser más exportadoras y diversificadas. Creo que los políticos no hemos estado a la altura. Siento un fracaso generacional. Los partidos no han sido capaces de ponerse de acuerdo para hacer la transformación que la sociedad demandaba”.

“España es un país que hace treinta o cuarenta año tenía los objetivos muy claros: lograr la democracia y entrar en Europa. Se han conseguido. Ahora no tenemos claros cuáles son los de ahora. hay una cierta desorientación hacia dónde queremos ir”, reflexionar. Con el actual marco geopolítico actual también en cambio. El principal desafío global, añade Roldán , es el “populismo”. “Es una amenaza muy seria. No es que se esté diciendo que se van a hacer políticas más conservadoras, sino que este sistema no les gusta y que están dispuestos a volver mucho más atrás”, analiza. Pone ejemplos: “Hay democracias iliberales dentro de la UE como Hungría y Polonia”.

Días difíciles, como en Cataluña. ¿Hay solución? “Es positivo que haya diálogo y se intenten hacer cosas”, responde este barcelonés, a la vez que pone en valor que haya un partido como ERC que ahora “esté dispuesto, aunque no lo diga, pero sí hace gestos, para respetar a los que piensan distinto en Cataluña”.

“Eso está bien, pero no hay que engañarse, hay un problema de fondo: no se ha respetado a la mitad de la población que no es nacionalista”, apostilla Roldán, quien considera que tiene que haber representación de todas las partes: “Me gustaría que los no nacionalistas catalanes, como yo, tuvieran voz en Cataluña, que no fuera un intercambio de cromos entre los independentistas y el presidente para los presupuestos”.

Toni Roldán, ante los desafíos de España. Su voz ya no suena en el Congreso de los Diputados ni en los órganos de Ciudadanos, pero sí se va a escuchar desde la sociedad civil. Es la hora de escribir otra historia. Como se señala en el libro que está leyendo:The written world. “Fantástico”, como recomienda él mismo, ya que explica cómo hemos construido la historia en base a la narración y los relatos. Un universo roldaniano que también suena en esta nueva etapa a Belle and Sebastian y que cuando enciende la tele se emite La maravillosa señora Meisel.