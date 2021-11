Toño Pérez, chef del restaurante Atrio: "La historia no la han robado, han robado las botellas"

.

Deja claro que por mucho que roben la botella, que es de la época de Napoleón y que ha vivido, entre otra serie de acontecimientos históricos, las dos guerras mundiales, no pueden robar el vínculo que tiene con Atrio: “La historia no la han robado, han robado las botellas. Ese concepto es importante. La historia no la pueden robar, nos pertenece”.

Para homenajear a esa exclusiva botella han dejado su hueco vacío, tal y como han contado los propietarios en entrevistas a distintos medios de comunicación. El resto sí que han sido reemplazadas por otras.

El robo, además de para Atrio, también ha sido un golpe para la ciudad de Cáceres, tal y como se lo han hecho sentir a sus propietarios la población de la ciudad.

“Ha sido una cosa muy fina”

La investigación sigue su curso y el chef espera que dentro de un mes aproximadamente puede haber novedades. De momento sigue en manos de la policía científica, que está realizando un retrato robot de los ladrones, aunque Pérez es consciente de la dificultad de la investigación.

“Vienes aquí con una peluca, una mascarilla y unas gafas y quién eres, las cámaras sacan prácticamente un bulto identificable. Puedes venir con un pasaporte falso, una tarjeta de prepago y es imposible detectarlo porque registras un perfil y cobras la reserva. Ha sido una cosa muy fina y muy bien planeada”, afirma.

La bodega se encuentra actualmente cerrada y solo pueden entrar sumilleres de Atrio para evitar dejar huellas que puedan torpedear la investigación. Pero el cierre no es ni mucho menos definitivo, ya que Pérez avanza que sí que la volverán a abrir porque además están trabajando en un proyecto de ampliación de salón, biblioteca y bodega.

También destaca que no van a ampliar las medidas de seguridad porque hay cámaras suficientes y no pueden ir abriendo las maletas de las personas alojadas o poner un miembro de seguridad en cada sala o detrás de cada cliente. “En el hotel hay piezas de un millón de euro. ¿Qué quieres que haga? ¿Le pongo una pantalla para darles más seguridad? No, están para que las disfrutemos todos”.

A la espera de que se pueda encontrar a los autores del robo, Atrio sigue siendo un reclamo mundial para una ciudad como Cáceres que fue reconocida en 1986 como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.