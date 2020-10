Toque de queda a la madrileña

NurPhoto via Getty Images

NurPhoto via Getty Images Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, durante su vista al nuevo hospital especializado en covid-19 que se está construyendo en Valdebebas.

No es casualidad que ahora la presidenta Ayuso se desmarque de nuevo de las acciones coordinadas con los niveles de respuesta del llamado semáforo covid-19, acordados en el consejo interterritorial para hacer frente a la segunda ola, y a su vez encabece el rechazo de las comunidades gobernadas por el PP a solicitar el toque de queda, con el peregrino argumento de que llega tarde o el mantra de que el estado de alarma no vale y que es necesario un nuevo marco legal para evitar el estado de alarma.

Una política que va más allá del protagonismo de su presidenta al frente de las comunidades autónomas (CCAA) conservadoras en la oposición frontal a la gestión de la pandemia por parte del Gobierno central. Oposición que no se ha visto alterada a día de hoy tras el desencuentro de las derechas en la reciente moción de censura.

“La única medida que pareció impresionar a todos lo habitantes fue la institución del toque de queda”. A partir de las once, la ciudad, hundida en la oscuridad más completa, era de piedra”.

Por otra parte, después de la temprana rectificación de Gran Bretaña y Suecia, el Gobierno Ayuso ha convertido a Madrid en la principal ciudad europea como reserva ideológica trumpista de ley y orden y laboratorio de la estrategia de inmunidad de rebaño sobre la covid-19 en España.

En defensa de la preferencia de la economía sobre la salud pública y de una supuesta inmunidad natural: no solo ha sido evidente en sus declaraciones contrarias a sacrificar a la mayoría de los madrileños por proteger al uno por ciento o en relación a su convicción sobre el contagio de todos los escolares durante el curso, sino ante todo por sus acciones y omisiones como el incumplimiento de sus compromisos de desescalada con la atención primaria, el rastreo y el confinamiento y, más recientemente, el cierre de los barrios del sur como bantustanes o el estado de alarma a la madrileña desde medianoche.

No en vano, cuenta entre sus apoyos de investidura con la presencia de la extrema derecha más extrema del país, que entre otras medidas programáticas propone la vuelta a la centralización mediante derogación del Título VIII de la Constitución y que recientemente acaba de presentar una moción de censura al Gobierno, es cierto que con escasa fortuna, y no solo por su fracaso, que era previsible, sino por no haber logrado sumar ni un solo voto de ninguno del resto de los grupos parlamentarios.

La moción presentada significaba un desafío por la hegemonía de la derecha española y finalmente el PP así lo ha entendido y ha actuado en consecuencia, respondiendo que si bien el apoyo de la extrema derecha le es necesario para gobernar, ni su proyecto neofranquista ni su programa antieuropeo ni Abascal pueden liderar la alternativa de gobierno desde la derecha española. La frase de “hasta aquí hemos llegado”, lo resume .

Es demasiado pronto, sin embargo, para que el PP pase de las musas de la polarización al teatro de la crítica y la colaboración. El aprovechamiento del desgaste de la gestión de la pandemia continúa siendo el pilar básico de su política de oposición al Gobierno Sánchez, y en este sentido, el estado de alarma sigue siendo para la derecha un tabú insalvable, aunque el objetivo del mismo sea dotar a las CCAA del instrumento legal necesario para limitar drásticamente las interacciones y la movilidad, y con ello contribuir a aplanar la segunda ola pandémica, hoy por hoy desbocada.