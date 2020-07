'Torito', en 'Viva La Vida': "Tras 18 años en la cadena merezco más que salir 5 minutos a hacer el bufón"

Quique Jiménez, ‘Torito’, colaborador de Viva La Vida, se ha sometido al confesionario en forma de escalera que cada semana hace el programa de Telecinco que presenta Emma García.

Y ha sorprendido a la presentadora y probablemente a muchos directivos de Mediaset con su honestidad.

Porque Torito ha mostrado públicamente su “decepción con la profesión y con Mediaset”.

“Durante 18 años nunca se me ha llamado para hacer ningún casting, nunca se me ha llamado para poder ser algo más en la cadena. Yo en autonómicas presento programas. No es que quiera ser presentador de Telecinco, pero sí que ves pasar oportunidades delante de ti que nunca te tocan a ti”, ha reconocido.

Torito ha asegurado que durante el confinamiento ha “tirado la toalla” y ha reflexionado que su familia es su prioridad y que su trabajo es “secundario o una tercera parte”.

“No es que esté decepcionado con Mediaset, es que igual el problema es uno mismo”, ha dicho el colaborador de Viva La Vida, incapaz de aguantar las lágrimas.

″¿Te ves estancado o qué?”, le preguntó García.