Torpedos en la banda de estribor

No digan que no fueron advertidos. A poco de estallar la trama Gürtel y, enseguida, sus sarpullidos y otras secuelas inevitables algunos analistas coincidieron en que el Partido Popular necesitaba imperiosamente una refundación. Largar amarras con su historia, por duro que pareciese, llamar al puente de mando a una nueva generación sin contaminar, que pudiera asumir con credibilidad un camino que sería muy duro y lleno de minas. La famosa sentencia de la Audiencia Nacional de mayo de 2018 que condenó al PP por lucrarse de la trama Gürtel, debió de ser el ‘punto crítico’ en que tomar una decisión valiente, producto de la razón y no de ese consejo que ya aparece en las Mocedades de El Cid de que ‘es de nobles acertalla en lo honrado y principal, mas si la acierta mal, sostenella y no enmendalla’. Que en el español vulgar de hoy equivale una soberbia “de cojones”.

La moción de censura inmediatamente posterior fue consecuencia de la parálisis de los populares desde que estalló el escándalo, que se quedaron inmóviles, deslumbrados como los gatos por las luces largas en una autopista, aplastados por miles de ruedas que les pasan encima. No hubo catarsis, ni siquiera una renovación con las ideas claras: cambiar todo para sobrevivir con una reciclada derecha capaz de afrontar los que ya eran momentos de enorme gravedad. Entre otros eslabones de la cadena, el conflicto entre catalanes, sintetizado como ‘conflicto catalán’, el inacabable problema de la corrupción, para el que desde el Imperio Romano (y desde antes) está demostrado que no hay vacuna milagrosa, pero sí existen en las democracias avanzadas medidas preventivas altamente eficaces; y una situación económica que no pintaba nada bien.

Los insensatos ajustes llevados a cabo por los neo-liberales (que son al liberalismo lo que la gimnasia es a la magnesia) que se cebaron con pilares fundamentales del Estado de bienestar (sanidad, educación, vivienda social), provocaron una seria disfunción: los ricos se enriquecieron mucho más, y los pobres de empobrecieron mucho más. Es la ‘brecha social’ que tanto preocupó después a las instituciones europeas y que ha sido uno de los elementos clave para la ‘nueva normalidad’ en la reacción de la UE ante las crisis.

La canciller alemana, Angela Merkel, timonel de la primera y equivocada respuesta a aquel crac, por su extrema dureza y el empobrecimiento que provocó para defender los intereses de los temerarios especuladores financieros alemanes, ha sabido corregir el rumbo y aprender la lección. Por eso ella pasará a la historia de Alemania y de Europa, y otros no conseguirán pasar ni siquiera a la de España en las menciones dedicadas a los buenos y no a la lista de los cafres e incompetentes.

En Génova 13 se desoyeron imprudentemente, hasta el borde del suicidio, las pocas voces que pedían autocrítica sincera, y no argumentitos (iba a poner ‘argumentario’, pero la inteligencia artificial burlona de esta máquina me dio una gran idea léxica) para contentar a la parroquia y dar materia a los comunicadores y propagandistas adictos, entre otras cosas yonkis de los privilegios y dádivas publicitarias… y a los intereses pulpos de sus accionistas, refiriéndome con esta metáfora no sólo a los ocho rejos sino a la tinta de camuflaje.