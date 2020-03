Torra asegura en la BBC que lo que llevas haciendo una semana en tu casa no es un confinamiento

“Los expertos y científicos que nos aconsejan dicen que la mejor manera de frenar el coronavirus es con el confinamiento domiciliario”. El presidente de la Generalitat, Quim Torra , ha asegurado este jueves en la BBC (desde la Casa dels Canonges, donde se encuentra aislado tras haber dado positivo por COVID-19 ), que lo que llevas haciendo al menos desde el pasado domingo de quedarte encerrado en tu casa no es un confinamiento, y que la culpa es del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez , que se equivoca al no aplicar una cuarentena en España.

▶️ #President @QuimTorraiPla a @BBCWorld : “Els experts i científics que ens aconsellen diuen que la millor manera de frenar el #coronavirus és amb confinament domiciliari però el govern espanyol diu que no cal” pic.twitter.com/VD6QXddQlR

“El coronavirus solo se puede detener si realmente cerramos y confinamos en casa a toda la población”, afirmó Torra, dando a entender a la periodista que los españoles no están confinados en su casa. La informadora, sorprendida, preguntó entonces al president si los ciudadanos “salían mucho a la calle o no”.

Asimismo, el presidente de la Generalitat insistió en su exigencia de que los ciudadanos no pudieran salir de casa ni siquiera por motivos laborales, al tiempo que reclamó que las infraestructuras de transporte -como aeropuertos y puertos- debían clausurarse: “Dicen -el Gobierno de Sánchez- que no es necesario y prefieren mantener abiertos los aeropuertos y los puertos, pero nosotros creemos que esa no es la mejor solución. Nosotros creemos que solo confinándonos en casa podremos ganarle la batalla al coronavirus”, ha sentenciado el president, quien este viernes ha enviado una carta a la UE transmitiendo estos argumentos.

Robles: “Profundamente desleal”

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha respondido a Torra -en RNE- afirmando que “los medios que siguen el día a día en Cataluña comprueban ellos mismos que el señor Torra está faltando a la verdad, es evidente”.

“Creo que ha sido profundamente desleal con los ciudadanos de Cataluña”, ha sentenciado.