Torra deja en el aire la mesa de diálogo pactada por PSOE y ERC

En ese contexto, Torra ha avisado de que “si no hay las condiciones y las garantías que creemos necesarias para tirar adelante este proceso de negociación, yo me reuniré con los partidos independentistas para explicarles que esta es la situación: vamos a un diálogo sin garantías”.

Referéndum de autodeterminación

Torra ha rechazado que la mesa de diálogo entre gobiernos aparque la autodeterminación y la amnistía y sirva para hablar de otros asuntos: “No creo que la movilización de millones de ciudadanos durante todos estos años del proceso por la independencia sea para que negociemos una reforma del Estatut”.

Por ello, ha reclamado al Gobierno de Sánchez que permita un referéndum de autodeterminación en Cataluña, de la misma forma que él “pondría las urnas” si eso mismo se lo pidiese la Val d’Aran, una comarca catalana con un régimen especial de autogobierno.

Un día después de haber acusado a ERC de romper la “unidad” del independentismo al dejarle “a la intemperie” asumiendo la pérdida de su condición de diputado del Parlament, ha reiterado que “las elecciones se convocarán el día que se aprueben los presupuestos”.

“Los puentes entre los independentistas”

Pese a que voces significativas de JxCat le aconsejaban echar a ERC del Govern, Torra ha señalado que él “no era partidario de esta opción”, porque a lo largo de su trayectoria, ha argumentado, siempre ha procurado “velar para que los puentes entre los independentistas no se rompan”.

Por otra parte, pese a su proceso de inhabilitación, Torra no se arrepiente “en absoluto” de haber desobedecido a la Junta Electoral Central al no retirar a tiempo del Palau de la Generalitat la pancarta “Libertad presos políticos y exiliados”, porque “cualquier batalla por la libertad de expresión no es pequeña”.

De hecho, ha lamentado haberse quedado solo manteniendo esa pancarta: “Me habría gustado que en todo este proceso de mi desobediencia, también me hubiesen acompañado otros”.

“No se dice toda la verdad”

Torra ha reconocido que una de las cosas que más le han “sorprendido” de la política catalana es que “a veces no se dice toda la verdad”.

“Yo nunca he utilizado dobles lenguajes, que es una cosa que la política catalana sí debería plantearse muy seriamente. Es de las cosas que a mí personalmente más me han sorprendido: cómo en privado se dicen unas cosas y después públicamente se dicen otras”, ha afirmado Torra.

“Lo que me sorprende mucho de la política catalana es que a veces no se dice toda la verdad”, ha insistido Torra, que ha recordado que llegó a las instituciones -como diputado de JxCat y president- tras haber presidido Òmnium Cultural y haber formado parte de la ANC.

Torra no ha querido concretar nombres ni siglas que empleen este “doble lenguaje”: “Supongo que debe de ser un tema bastante colectivo”, ha añadido.