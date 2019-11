Torra descarta adelantar las elecciones en 2020

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha descartado adelantar elecciones catalanas y las ha situado en 2021, cuando la legislatura cumple los cuatro años, un momento en el que ya ha avanzado que no va a ser candidato de JxCat.



Hasta cuatro veces ha negado que quiera adelantar las elecciones cuando se le ha preguntado por ello en una entrevista en RAC1, en la que tampoco ha querido ponerse en la hipótesis de que podría ser inhabilitado por un posible delito de desobediencia, pues cree que puede ganar la batalla judicial en instancias españolas o europeas.



Así, “si de mi depende, que depende de mi”, no habrá elecciones el 2020, ha subrayado Torra, que ha negado que en su reunión con el expresidente catalán Carles Puigdemont en Bélgica abordaran el escenario del adelanto electoral.



Ha remarcado Torra que no tiene “ninguna intención” de convocarlas, si bien ha admitido que en estos tiempos “las cosas no dependen solo del presidente de la Generalitat, pero hoy, ha insistido, descarta “completamente cualquier adelanto electoral”.