Torra dice que "la independencia es más urgente que nunca" y pide que la pandemia no sea "un objetivo único político"

El presidente catalán, Quim Torra, ha alertado del riesgo que la gestión de la pandemia de coronavirus se convierta en “un objetivo único político” y ha reivindicado la independencia como “más necesaria y más urgente que nunca”, aunque para “ganar” hay que “arriesgar”: “Si no confrontamos no avanzaremos”, ha avisado.



“Corremos el riesgo de pensar que la gestión de la epidemia se convierta en un objetivo único político, yo reivindico que la independencia es más necesaria y más urgente que nunca y que no podemos de ninguna manera, relegar esta idea de la lucha por la soberanía de los catalanes. Por eso debemos tomar otra vez la iniciativa”, ha dicho en su discurso en la clausura de la 52 edición de la Universitat Catalana d’Estiu (UCE), celebrada en la localidad francesa de Prada de Conflent.



Torra ha afirmado que “no hay ninguna batalla pequeña en la lucha por los derechos fundamentales” y que hay que ir a “cualquier batalla” para “poner en cuestión a un Estado que justamente tiene el punto débil aquí, en el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos, empezando por el más esencial: el derecho colectivo de los ciudadanos a decidir libremente su futuro”.

Aun así, el presidente catalán ha tenido que referirse al coronavirus.

Torra ha defendido abrir los colegios pese a la pandemia: “Ahora tenemos que volver al trabajo sí o sí y tenemos que abrir las escuelas sí o sí”, y ha pedido un esfuerzo más para allanar la curva del coronavirus.

Torra ha dicho que llegan días decisivos y que hace falta “una revolución de la solidaridad y compromiso cívico”.

“Conseguimos estabilizar una situación que en Cataluña se presentaba muy complicada, pero no podemos seguir con esta situación. Tenemos que allanar la curva para enfrentarnos con garantías a la vuelta al trabajo y, sobre todo, a la apertura de las escuelas”, y ha añadido que el Govern se volcará para mejorar las cifras sobre el virus.