🔴 EN DIRECTO: La defensa de Torra esgrime un supuesto trato desigual a una "minoría nacional" para reclamar su absolución

Pese a ello, ha dicho: “No llevaré a Cataluña a una carrera electoral irresponsable (...). No seré yo quien en este momento tan crítico para el país lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración en Cataluña”, ha insistido.

En la recta final de su intervención, Boye ha deslizado una alusión a la reciente intrusión en su bufete profesional y ha afirmado que lo que le preocupa no es solo desplazarse “de casa al trabajo” y que entren en su despacho, sino que muchos entornos den por sentado que el Supremo ya tiene decidido confirmar la condena a Torra.

“Esta sala debe hacer ese planteamiento prejudicial, entre otras cosas porque es sano, el derecho de la Unión es nuestro derecho y no podemos vivir de espaldas”, ha sostenido el abogado.

Asimismo, la defensa ha vuelto a pedir al Supremo que eleve al Tribunal de Justicia de Luxemburgo las cuestiones prejudiciales sobre el caso, que el TSJC desestimó en su día, para que en Europa se garantice “libre circulación, no solo de personas, sino también de resoluciones judiciales”.

La defensa ha mantenido además que la Junta Electoral Central no es un órgano superior al presidente de la Generalitat ni competente para dictarle órdenes a Torra en unas elecciones generales, y ha denunciado que ha recibido un trato más severo que otros políticos sancionados por el árbitro electoral -como el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez - por pertenecer a una “minoría nacional”.

La defensa del president ha mantenido que su decisión de desoír a la Junta Electoral fue un “acto político” amparado por su libertad de expresión e inviolabilidad como parlamentario y ha pedido que reciba el “mismo trato” que la diputada Cayetana Álvarez de Toledo . En una intervención de cerca de 20 minutos, el letrado Gonzalo Boye ha recalcado que la condena de Torra supone una vulneración de derechos fundamentales, como el de libertad de expresión o participación política, no solo de él, sino de todos aquellos que se presentaron a las elecciones generales en que se le obligó a retirar los símbolos de apoyo a los políticos presos, incluida la oposición.

El presidente catalán, que ha seguido la vista desde los bancos del público puesto que no tenía obligación de asistir a la vista, ha llegado sobre las 11:30 horas a la plaza de la Villa de París de Madrid, donde se encuentra la sede del Supremo, donde le ha recibido el jefe de protocolo del Alto Tribunal.

“No sólo me inhabilitan a mí, sino que en sus manos tienen el fin de una legislatura parlamentaria”, ha avisado.

Torra ha enfatizado que no se desviará de su obligación, que ahora se centra en controlar la pandemia, pero sin olvidar el compromiso con los catalanes que buscan la independencia. “El estado será incapaz de evitar para siempre la voluntad de la ciudadanía. Si la mayoría de los catalanes quieren una república libre, prosperará”, sostiene.

En la vista, han intervenido la fiscal Pilar Fernández y los letrados de la defensa y de la acusación popular ejercida por Vox, quienes han expuesto sus argumentos en relación con el recurso que presentó Torra contra su condena a inhabilitación, en el que invoca que mantuvo la pancarta en ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

A la llegada de Torra le esperaban, en muestra de apoyo, el vicepresidente del Govern, Pere Aragonès; los portavoces en el Congreso de los Diputados de JxCat y ERC, Laura Borràs y Gabriel Rufián; diputados como Antoni Castellà (Demòcrates), Sergi Miquel (PDeCAT) y Albert Botran (CUP), y los líderes de las entidades independentistas Òmnium Cultural y Asamblea Nacional Catalana (ANC), Marcel Mauri y Elisenda Paluzie, respectivamente.

El fallo

El 19 de diciembre de 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra a año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia por no retirar símbolos que la Junta Electoral Central consideraba partidistas, como los lazos amarillos, en período electoral.

Al no ser firme, la sentencia no se ha ejecutado todavía y será el Supremo el que tenga la última palabra sobre la inhabilitación, aunque la sala no tiene previsto notificar su resolución tras la vista de este jueves.

El episodio más significativo del choque que protagonizaron el president y la JEC durante la campaña de las elecciones generales de abril de 2019 fue a raíz de una pancarta que colgaba del balcón del Palau de la Generalitat, en la que se pedía la libertad de “presos políticos y exiliados”, en alusión a los líderes independentistas en prisión.