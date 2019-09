Torra llama a la "movilización" en la Diada: "Aún no hemos terminado el camino"

Torra ha invitado también a la gente a salir a la calle este miércoles, “sin miedo”, en defensa de los derechos civiles y políticos: “Mañana saldremos sin miedo a las plazas y calles a proclamar nuestro compromiso innegociable y completo con la democracia, los derechos sociales, civiles y políticos, y con la bandera de la libertad siempre y en todas partes”.

“Vivid del Once de Septiembre como más os plazca. Pero yo os invito a hacerlo sabiendo que, si todavía no somos libres, es porque aún no hemos terminado el camino”, ha señalado en su discurso.