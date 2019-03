"¿Torra o Puigdemont?": las preguntas de los niños que pusieron en apuros Pablo Casado en 'El programa de AR'

Pablo Casado, líder del Partido Popular, se ha sometido a una de las pruebas más complicadas para un político: responder a las preguntas de un grupo de niños de ocho a 12 años en El programa de AR (Telecinco).

El político ha estrenado la sección 28-A. Érase una vez… en Moncloa, por la que irán pasando los principales candidatos a la presidencia del Gobierno.

Los niños, con su espontaneidad, le han preguntado de todo desde política internacional hasta qué piensa de la caza pasando por cuál es su rey mago favorito. Estas son las preguntas más mordaces que le han hecho y las respuestas que ha dado el líder de los populares.

Si algún día tu hijo se quiere disfrazar en carnaval de princesa, ¿que le dirías?

Pues nada, que elija una. Me las sé todas porque mi hija tiene un pijama con todas las princesas Disney. Y tiene a Ariel, Rapunzel, Bella, Cenicienta, Elsa y luego está ella.

¿Qué piensas de Donald Trump?

No me cae muy bien porque dice cosas un poco distintas a las que yo pienso. Pero Trump preside un país muy grande y muy importante para España. Si yo salgo presidente del Gobierno, lo que quiero es que Estados Unidos y España se lleven muy bien, que siempre se han llevado muy bien. Y como los americanos eligen libremente quién quieren que sea su presidente, tenemos que respetarlo. Y nos tenemos que llevar bien con él. Lo importante es que a los españoles les vaya bien. Y como EEUU compran muchos coches y vienen mucho a hacer turismo y compran mucha comida, nos interesa que sigan haciéndolo.

¿Me puedes explicar las diferencias entre derecha y centro?

Y también de izquierda si quieres. La izquierda lo que hace es coger unos vasos y ve a las personas por sus distintas características: mujeres, niños, mayores... lo que llamamos colectivos, grupos de personas.

Y la derecha o centro-derecha se fija en las personas, independientemente de que sean niños, niñas, de que hayan nacido en un sitio o en otro, de que tengan unas ideas u otras o una religión u otra.

Digamos que la izquierda es más del colectivo o de los grupos y el centro derecha es más de la persona, de ver qué necesidades tiene y sobre todo de que se esfuerce para que pueda tirar para adelante.

Yo soy de centro derecha porque pienso que hay que apoyar a las personas. Que si alguien tiene unas necesidades que los políticos les ayudemos, pero que quien tenga la capacidad para montar un negocio, que también lo haga. Porque no somos todos iguales, tenemos que tener las mismas oportunidades, pero no ser iguales.

A mí eso no me gusta, porque hay países en los que si todos son iguales nadie se esfuerza. Hay un país que se llama Cuba, que es un país maravilloso, pero allí todos tienen la misma comida, la mismas oportunidades... Y así, ¿quién va a querer trabajar?

¿Con quién no querías estar encerrado en un ascensor? ¿Con Torra o Puigdemont?

Con ninguno de los dos. No tengo ningún problema en estar con nadie, pero estos dos se han portado muy mal. La verdad es que no me gustaría estar con ninguno de los dos. Pero si tengo que elegir, preferiría no estar con Puigdemont porque le está buscando la Policía.

¿Qué opinas de Maduro?

Es muy malo. Tiene a niños como vosotros que se mueren de hambre porque no tienen para comer y tienen a jóvenes como yo sin ninguna oportunidad.

Y estoy muy enfadado con Pablo Iglesias porque no le regaña nada.

Si tuvieses que elegir pareja para un partido, ¿a quién preferirías? ¿A Rivera o a Abascal?

A Rivera. Porque ya hemos jugado juntos al fútbol en ese partido y ya hemos jugado en otras elecciones y ha ido bien. Y tenemos diferencias, pero ya hemos sido equipo, ya sé cómo juega.