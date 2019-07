Torra pide a Podemos defender la autodeterminación en la negociación con Sánchez

El presidente del Govern, Quim Torra, ha pedido este miércoles a los comuns que trasladen a Podemos la petición de “no renunciar a uno de los tres grandes consensos de país, el ejercicio de la autodeterminación”, en las negociaciones con el PSOE para la investidura del candidato, Pedro Sánchez.

Durante la sesión de control a Torra en el pleno, la presidenta de los comuns en el Parlament, Jéssica Albiach, ha preguntado a Torra por cuál será su repuesta a las sentencias del Tribunal Supremo contra los impulsores del 1-O y le ha exigido que sirvan para cohesionar a la ciudadanía.

Torra le ha replicado a Albiach con una demanda en las negociaciones que se están dando en Madrid para la investidura de Sánchez: “No dejen a Cataluña de lado en las negociaciones que tienen con Podemos y el PSOE. No se puede gobernar contra Cataluña”.

Para Albiach, hay un consenso del 80% de la ciudadanía en contra del juicio a los líderes independentistas y que se oponen a que estén en la cárcel, que rechazan la judicialización y apuestan por la política como solución al conflicto y que “saben que no hubo rebelión.

Para Torra en cambio, ese 80% de catalanes “rechaza a la institución de la Monarquía como institución propia, cree que no se tiene que judicializar la política y que se tiene que resolver el conflicto político en Cataluña dando la voz a la ciudadanía para que tome una decisión sobre la independencia”.

Respuesta a la sentencia

Albiach le ha recordado que ya ha mantenido reuniones con ellos y con otros grupos, sindicatos y entidades para la respuesta que se tenga que dar a la sentencia del Supremo, y le ha pedido que apele “no solo al 47% (independentista), sino al 80 e incluso al 90% de la población”.

Torra se ha comprometido a dar “una respuesta democrática y una respuesta basada en el derecho de autodeterminación de Cataluña” en caso de sentencia condenatoria.

La “antipolítica” de Sánchez

En su intervención, el presidente de JxCat en la Cámara, Albert Batet, ha criticado que el Gobierno central no haya ofrecido “ningún proyecto de futuro para Cataluña”, algo con lo que Torra ha coincidido.

“Me parece increíble que en 14 meses como presidente de la Generalitat no haya podido conocer cuál es la propuesta del Gobierno para Cataluña. No tienen, no ha habido nunca una propuesta al conflicto político de Cataluña”, ha criticado el presidente.

Torra ha recordado que “quien dijo que Cataluña merecía repuesta fue el presidente Sánchez en la reunión de Moncloa y Pedralbes” y ha lamentado que esta solución política no haya llegado nunca y que siguen haciendo su vía.

En ese sentido el presidente catalán se ha referido a la disolución del Consell Assesor per l’Impuls del Fòrum Cívic y Social, presidido por el exdiputado Lluís Llach, y ha llamado a la ciudadanía de participar de un debate constituyente que asegura que se iniciará en adelante.

Batet ha tachado al nuevo proyecto de España de Sánchez de antipolítica, “por preferir elecciones a diálogo y soluciones, no respetar los resultados electorales, la soberanía del Parlament y menospreciar al presidente de la Generalitat”.

En su intervención el diputado de ERC Bernat Soler le ha pedido al presidente catalán que explique cuál será la respuesta del Govern a las informaciones de ‘Publico’ que apuntan a una presunta vinculación entre el imán de Ripoll, Abdelbaki Es Satty, y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

El presidente Torra ha exigido “máxima transparencia” al Gobierno, ha recordado que ya han remitido cartas a la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la que les pedía una reunión para exigir una aclaración sobre las informaciones publicadas en torno a los atentados de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona).