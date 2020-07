Felipe VI anuncia un viaje a Cataluña y Torra recuerda que hay que evitar "desplazamientos innecesarios y no esenciales"

PAU BARRENA via Getty Images

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha remitido este viernes una carta al jefe de la Casa del Rey, Jaime Alfonsín, en la que se hace eco de la visita prevista por Felipe VI a Cataluña el próximo lunes y le advierte de las “restricciones” anunciadas por el Govern ante la pandemia de coronavirus.



Los reyes visitan este viernes el País Vasco, dentro de su gira por las comunidades autónomas, que les llevará también a Cataluña.



En su misiva a Jaime Alfonsín, Torra se refiere a esta visita: “He recibido la carta con la cual me informa de que el rey de España tiene previsto visitar Cataluña -a la cual usted se refiere como ‘esa Comunidad Autónoma’- el lunes que viene, día 20 de julio por unas actividades oficiales”.



“Como no se especifican qué lugares de Cataluña piensan visitar, les he de advertir de las restricciones y recomendaciones que hemos anunciado hoy mismo a toda la ciudadanía y que son igualmente válidas para cualquier visitante de nuestro país”, subraya Torra, después de que el Govern haya extendido al área metropolitana de Barcelona las restricciones para prevenir contagios.