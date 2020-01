Disparidad de opiniones entre Junts per Catalunya y ERC. El presidente de la Generalitat catalana, Quim Torra, ha recalcado esta mañana a su vicepresidente y coordinador de ERC, Pere Aragonès, que el Ejecutivo catalán no asume como tal el pacto entre Esquerra y PSOE para la investidura en el Congreso y que no se puede negociar nada con el futuro Gobierno central al margen del Govern.

Torra se ha reunido este lunes con Aragonès para abordar los efectos sobre el Govern que pudiera tener el pacto entre ERC y PSOE para facilitar la investidura de Pedro Sánchez, un acuerdo que esta tarde debe validar el Consell Nacional de ERC (a partir de las cinco de la tarde) y que ha levantado ampollas entre los dos socios del ejecutivo catalán, ya que JxCat mantiene su no al líder socialista.

Fuentes de ERC han confirmado a El HuffPost que, acabada la reunión, Aragonés ha propuesto a Torra “defender juntos la autodeterminación en la mesa de negociación con el Estado”, tal como está previsto en el acuerdo de Gobierno aprobado el pasado 22 de octubre, así como la consulta a la ciudadanía.

Según añaden a este diario fuentes de la Generalitat, Torra ha pedido “explicaciones” sobre el acuerdo en lo que pueda afectar al Gobierno. “Cualquier acuerdo con el Gobierno de España debe estar gestionado y validado por la Presidencia del Gobierno catalán. No se puede negociar nada con el Gobierno español al margen de los acuerdos de Gobierno”, señalan. Los socios regionales, queda claro, no ven las cosas de la misma manera cuando de política nacional se trata.

Torra “no se moverá avisan, de su exigencia del “ejercicio del derecho de autodeterminación, fin de la represión y la amnistía” de los políticos catalanes presos. Es, recuerdan desde el Palau, la “posición común consensuada por los socios del Gobierno” es el acuerdo del 14 de octubre.

Han defendido, igualmente, las movilizaciones sociales a favor de la autodeterminación, bajo expresiones como “Lo volveremos a hacer” y “Spain Sit and Talk”. “Nadie se ha movilizado de manera masiva para un nuevo estatuto ni ninguna mejora de autogobierno que no sea la independencia”, sostienen.

Por todo ello, “queda claro que el acuerdo ERC-PSOE no tiene el visto bueno del Gobierno ni la asume como tal. Es un acuerdo entre partidos”, insisten.

Según La Vanguardia, los posconvergentes y el propio Torra aseguran que el pacto de investidura no condiciona a su mitad del Govern e incluso se habló de “deslealtad” de los republicanos.

Toca esperar

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha señalado este jueves que su formación, como parte mayoritaria del Govern catalán, debe conocer los términos del acuerdo de ERC con el PSOE sobre la mesa de negociación entre Gobierno y Generalitat para decidir si participan en la misma.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Borràs ha planteado la posibilidad de no participar en esa mesa que, según ha trascendido, finalizaría en una consulta ciudadana sobre las conclusiones del diálogo. “Cuando trasciendan los detalles del acuerdo de ERC y PSOE se verá de qué mesa se está hablando y se verá si Junts participa o no”, ha aseverado.