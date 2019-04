La reflexión de este nutricionista hará que disfrutes mucho más de las torrijas

En la época de nuestras abuelas había torrijas y dulces caseros, pero no había la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas que hay hoy. Porque el ambiente ha cambiado radicalmente (incluyendo la cultura y sociedad) y ahora es dominado por MATRIX.

¿Cuántos ultraprocesados come Carlos Ríos? Los menos posibles.

Aplico lo que transmito: cuanto menos mejor. En mi casa no los compro, no entran. En mi trabajo tampoco. No tengo antojos porque mi cuerpo disfruta y me pide comida real. Todo gracias a la puesta en práctica y al desarrollo de habilidades que he conseguido con el tiempo. Si unos amigos me invitan a comer a su casa o hay una fiesta o cumpleaños o simplemente salir a cenar un viernes por la noche, pues siempre hay la posibilidad de hacer buenas elecciones pero si no, pues comeré y disfrutaré sin remordimientos de esos ultraprocesados (10%). No es la regla, es la excepción. No es habitual, es ocasional. No estoy dentro de Matrix sin tener el control, soy consciente y eso siempre mejora mi decisión. Elevar el nivel de consciencia es el primer paso en tu camino hacia una mejor salud.