A qué se dedica en realidad un sexólogo

Isiah McKimmie, sexóloga que vive en Melbourne (Australia), cuenta al HuffPost que, basándose en el nombre de su título, la gente suele confundirse sobre lo que ocurre realmente dentro y fuera de su despacho.

“La gente me pregunta qué es ‘lo más loco’ que he visto en mi trabajo, con la idea de que alguien acude al sexólogo por motivos ‘locos’. Pero, sinceramente, veo a gente del todo normal con problemas muy corrientes, como poco deseo sexual, sensación de desconexión o falta de orgasmo”, explica McKimmie, que también es terapeuta sexual y de parejas. “O piensan que estoy obsesionada con el sexo duro, y no es verdad. Soy una persona normal, y además me gusta el sexo convencional”.

Para entender mejor a qué se dedica un sexólogo y cómo llegar a serlo, la edición estadounidense del HuffPost ha consultado a varios expertos de este ámbito.