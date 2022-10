Traductor, traidor

Se malicia en los mentideros de esta Villa y Corte por la que deambulan lindos, boquirrubios y pisaverdes (léase componiendo el gesto guasón de Tierno Galván y con la voz un poco tomada por el Machaquito), que el Instituto Cervantes anda componiendo un mapa de las traducciones de nuestras obras literarias por el mundo, y que los primeros croquis están saliendo un tanto macilentos y desdibujados. Vamos, que, de un tiempo a esta parte, a los escritores en español no se les traduce mucho y, además, lo poco versionado no parece levantar el polvo de los senderos que llevan a las librerías.

La lista de los más traducidos, según el avance que la prensa facilita, deja alguna que otra sorpresa. Por supuesto, preside la misma Miguel de Cervantes, que, si con toda su miseria a cuestas quizás llegó a entrever la gloria a la que estaba destinado, no creo que fuera capaz de imaginar que la novela que escribió medio en broma medio en sueños sería considerada por un aristócrata ruso, tres siglos después, como una de las pocas obras capaces de justificar ante Dios la permanencia del hombre. Ni que otro ruso, blanco y genial, despotricaría contra ella por las universidades de medio mundo; o que un norteamericano, sublime, alcohólico y mal jinete, la leería una vez al año durante toda su vida, consciente de que guarda el secreto de cuanto pueda ser escrito. Pero seguro que estaría de acuerdo con el romántico inglés nadador de estrechos que afirmó que el Quijote es el libro más triste del mundo, y que lo más triste de todo es que nos hace reír.

El puesto de honor que ocupa García Lorca en la nómina, no solo como grandísimo poeta sino como símbolo y prueba de la abyección a la que puede llegar la barbarie uniformada, yo lo habría cambiado con gusto (y él también, claro) por tiempo para haber desarrollado aquella obra cambiante como un caleidoscopio, furiosa como el cierzo y profunda como los viejos amontillados; una obra que fue cercenada cuando ya era irrepetible pero que hubiera crecido hasta lo inhumano si los cobardes lo hubieran permitido. Quizás no sería una leyenda hoy; quizás lo hubiéramos olvidado, como a otros grandes. Pero, ay, el temblor que hubiéramos sentido al abrir por primera vez el libro de poemas que no conocíamos…