“Venga Isabel... Venga tranquilízate Isabel. No te pongas nerviosa. Estáte tranquila”, ha dicho Belén Esteban mientras se escucha gritar a Pantoja de fondo. “Está muy alterada porque está muy dolida porque estamos cuestionando si su hijo está o no con su abuela”, ha añadido.

Desde Sálvame, presentado este viernes por Carlota Corredera , han hablado de un vídeo que ha colgado Kiko Rivera en sus redes sociales y han especulado sobre si está o no con su abuela en el hospital.

“Lo que hemos hecho es contar lo que ha hecho su hijo en sus redes. Quiero trasladarte que queremos que estéis bien, lo último que queremos es complicar más la situación si ha habido algún malentendido no es lo que queremos”, ha afirmado Corredera.

Belén Esteban ha explicado que en el hospital están Irene Rosales, Kiko Rivera y Anabel Pantoja, pero no ha dicho nada de Isa.P. “Estaba con un ataque de nervios, me he quedado bloqueada”, ha afirmado Esteban.