Será preferible no combatir el menor acceso a la educación de las niñas y las peores condiciones laborales de las mujeres en muchísimas partes del mundo, el maltrato estructural que sufren, la prostitución y la pornografía tal y como realmente se dan en la sociedad -y no en el Mundo de las Ideas- que provocar una herida en el narcisismo de un neoliberal.

Habitualmente, la persona transfobófoba no distingue entre feminismo radical y teoría queer, y su transfobofobia no es más que la continuidad de un historial de apoyo a causas que suenen a transgresoras y anticonservadoras. Cualquier idea que pretende cargarse la historia de la humanidad y volver a empezar de cero -característica frecuente de los disfraces con los que regresan una y otra vez las ideas más rancias- ya cuenta con una simpatía de partida por parte del transfobófobo. Responde de forma pavloviana a estímulos muy elementales: “terf”, mal, “diversidad”, bien.

En realidad, por supuesto, el transfobófobo no es tránsfobo: no está en contra, ni teme, ni odia, ni defendería ningún tipo de discriminación contra las personas trans. Su miedo, por tanto, no está justificado, pero es tan intenso que le lleva a defender que estas personas puedan definirse jurídicamente tal y como su subjetividad les dicte, posibilidad de la que no goza ningún ciudadano en el registro de su sexo, edad, lugar de nacimiento, o cualquier otro dato administrativo.