Tras el Congreso del PSOE

Los delegados elegidos a dedo, en el 40º Congreso del PSOE, se han dedicado a realizar mofas sobre los populares. En la Convención del PP, los militantes se solazaron lanzando puyas a los socialistas. Hasta aquí, en descritos merenderos, lo normal, incluso lo sano, lo circunscrito en la liza democrática porque no llega a mayores. Sin embargo, algunos militantes del PSOE, aromatizados de paella, pusieron a Carmona a caer de un burro en el Congreso. Y es que no nos enteramos. Lo declaró Emiliano García-Paje antes del Congreso: El PSOE en su momento le pidió que defendiera al PSOE y dio la cara. Carmona fue diputado autonómico. Hay más de 1200 diputados autonómicos, la mayoría sin un peso definido en el andamio del poder. Decir que Carmona, uno del más que largo millar, ha entrado por una puerta giratoria, es una memez de muy señor mío, sobre todo cuando hace años que no es parlamentario regional. Además, Carmona, bonachón, amable y brillante, siempre fue uno de los mejores activos del PSOE, como todos los que no comulguen en todo con Sánchez, orillados en el ostracismo. Alfonso Guerra lo repite: los mejores no están en política. Uno de los pocos que estaban, hoy en día, ya no está.

Mucho de lo dicho y muñido en Congreso ha servido para desviar la mirada del respetable de los sucesos a la contra. Lo que me ha gustado es el nombre de las áreas de las secretarías, copia en su conjunto de los ministerios. Un gobierno en la sombra para apoyar al susodicho y un gobierno en la sombra en caso de que se pierdan las próximas generales, una ejecutiva al cabo que no puede ni debe durar manifestada la desconfianza en las urnas de los electores.

Sánchez, eso es bueno, sacó músculo de nuestra identidad socialdemócrata, repitiéndolo para que no quede duda. Si quiere ganar en las próximas contiendas, resulta obligado que lleve a la práctica los ideales de nuestro legado, el del espíritu del 78, que hasta ahora se han disuelto en la contaminación de los podemitas. Apuntó tres iniciativas legislativas aplaudidas desde una izquierda razonable: regulación de la prostitución, eliminación de la ley mordaza, derogación de la reforma laboral.

Al día siguiente Yolanda Díaz agradecía con una alegría impostada la declaración de una derogación que, en su opinión, era en exclusiva de UP. No se comprende que no la desdijera un ministro o una ministra. Se olvida Díaz que el PSOE, estando en la oposición a Rajoy, no la votó y quiso derrogarla en el momento de su aprobación, tiempo en el que Yolanda Díaz no estaba ni se le esperaba. Se sabe que una reforma laboral de los comunistas deja tirada a la clase media. En la que vendrá intervendrá Díaz de refilón, pergeñándola los de siempre, el presidente, UGT y CCOO, y la patronal. Será que la señora nunca alcanzará la presidencia del gobierno aunque contrate a hechiceros, meigas y conmilitones de la nadería. Los que tienen menos de cuarenta y cinco años, los que pueden otorgar un gobierno, han recibido las lecciones de sus abuelos y de sus padres: los carniceros de la guerra civil fueron los franquistas y los comunistas. No ha pasado el tiempo necesario para curar heridas. En resumidas cuentas, la mayoría no le concederá su voto al cambalache de la nueva formación de Díaz, la comunista irredenta. Sánchez puede hacer lo que se le antoje al margen de UP, que jamás va a abandonar el Gobierno; nunca se han visto en una igual y necesitan estar ahí a fin de rentabilizar sus votos y en especial los de mañana, los que no obtendrán.

En la nueva ejecutiva, en las secretarías, hay gente válida, y en las vocalías destaca uno, Bolaños. La excepción se cumple en Idoa Mendia, que ocupa la secretaría de estudios y programas, antaño la de formación. Mendia ha escenificado el abrazo del PSOE con Bildu. Nos están vendiendo que en el programa del PSOE a cuatro años hay un pacto inalterable con Bildu, con aquellos que buscan que los asesinos sean liberados en base a una estupidez étnica. ETA mató a demasiados, y a los nuestros, compañeros de partido. Remarcar en un Congreso que los etarras son nuestras mochilas de viaje significa traicionar a nuestra memoria. La política es moral o no es política. La decisión de meter a Mendia en la ejecutiva ensucia las buenas intenciones del Congreso, y su moral donde la haya.

Hay que escuchar a Felipe González, le dijo a Sánchez que estimulase la discrepancia, la disidencia entendida como argamasa de construcción. En el Congreso no se ha oído la mínima. En vez de votar la gestión de la ejecutiva saliente, se aclamó a petición de la minoría, en un ejercicio nunca visto en ningún partido, el encumbramiento del pope revestido de ínfulas religiosas. Hasta en los congresos realizados con Zapatero en la presidencia se deslizaban críticas y se prohibían los bailes de salón como resulta lógico. Sánchez, si quiere ganar, que lo quiere, y los demás también frente al gobierno de maza medieval que viene, debe acicalarse con el traje de Prieto, el gigante, junto con Iglesias y González, del partido, un partido que pertenece a la militancia y no a sus lideres, pasajeros por fortuna.

Lo último se tenía que haber expresado en el Congreso de pasada. Un partido que solo se aferra a sus líderes está condenado a desaparecer. Un partido que, igual que en el Congreso, solo ejecuta lo que impone su líder, está condenado a desaparecer. Lo barre en el medio plazo la aritmética de la democracia, que no admite desviaciones unidireccionales. Comprueben los programas de los partidos socialdemócratas europeos. Escritos a una mano o a cinco de los que mandaban, se esfumaron en los vericuetos de la historia. No aportaban nada novedoso y abandonaban la ortodoxia socialdemócrata. Lo peor, viraban a la extrema izquierda.

El Congreso ha disgustado a muchos militantes. De momento callan, por temor incluso, aunque ya hablaran cuando estemos descompuestos, sin posibilidades de volver a gobernar. Espero que no aparquemos en semejante desierto. En caso de encallar la ejecutiva tendría que dimitir.

Lo siguiente en condicional. Perdemos las generales a celebrar en dos años y pico. Complicado levantar las encuestas actuales. Casado forma gobierno con Abascal. La dirección del PSOE, ya que el Congreso por fechas naturales se organizaría dos años después de las generales, sería la de ahora, con un secretario general que ya no es presidente, con su caudal político desecado. Sánchez, en la tesitura, podría señalar a alguien de la ejecutiva de cabeza de partido hasta el próximo congreso, algo que puede tener en mente. Esa cabeza pertenecería a los calendarios en los que el partido estaba en el Gobierno. Estatutos en mano podría hacerlo, pero la militancia casi en pleno, llena de razón, viendo la debilidad del PSOE en la oposición, exigiría la cabeza señalada a servir fuera de la mesa. Conclusión, si se fracasa en las próximas generales, habrá que ir a un Congreso ordinario, pocos meses después.