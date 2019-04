Tras la polémica por su tuit sobre Pablo Iglesias, Errejón desvela a quién votará el domingo

Luego matizó que sólo se salvaba de la quema Pablo Iglesias, pero muchos le afearon que no hubiese hecho esa puntualización en su primer mensaje.

Errejón aclara así su postura después del revuelo que se montó en Twitter tras el debate de Atresmedia, cuando escribió en Twitter: “El debate es como si estuviesen hablando en un bar con la música muy alta. A quién beneficia que las ideas se disuelvan en el ruido? Hay que recuperar una conversación española que ponga las necesidades sociales en el centro”, escribió el ex número dos de Podemos.

Ahora, el periodista Antonio García Ferreras le ha preguntado si el líder de Podemos le gustó en los debates y que si notó en él cierto tono errejonista.

“A mí me gustó, yo siempre he defendido lo mismo: una formación política y unas ideas. A mí me parece que lo hizo muy bien y que claramente ha ganado el debate”, ha replicado Errejón.

Ferreras le ha hecho luego una observación: “Dijo que hay que votar masivamente, pero no dijo a quién”.

“El primero que me lo preguntó fuiste tú, Antonio, hace mucho tiempo. Y yo lo dije: yo voy a votar a Podemos”, ha zanjado el ex número dos del partido de Iglesias, quien ha subrayado que el momento actual es un momento grave, serio, y en esos momentos son más importantes las cuestiones del país que las diferencias que se puedan tener.

“Para nadie es un secreto que yo he tenido diferencias con al dirección de Podemos. Sin embargo, me parece mucho mas importante que nos estamos jugando mucho. Hay que ir a votar, y hay que votar progresista. Yo voy a votar a Podemos, que es el partido que fundé”, ha insistido.