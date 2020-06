Monumental bronca en 'Todo es mentira': acaba de la forma más abrupta posible

“Ese agente no debería haber entrado en los Mossos y, posiblemente, si hubiese un protocolo lo habrían evitado. Ya está bien, hombre”, ha afirmado Mejide.

Tras estas palabras, Mejide no ha podido contener su indignación después de preguntar en repetidas ocasiones si ese agente “era racista” y recibiendo un “lo desconozco” por respuesta, sobre todo cuando en ese audio el propio agente dice “soy racista, y mucho”.

“No podemos valorarla porque solo se escucha un audio. Con un audio y una versión no podemos hacer una valoración de las dos partes”, ha proseguido Palacios.

Albert Palacio considera que estos audios no son suficientes para llamar racistas a estos mossos: “Mayoritariamente no somos racistas, faltaría más”. https://t.co/mSrxSSLDvN #TodoEsMentira16J pic.twitter.com/3ES4xCTwYc

“Puede ser muy cómodo estar en una butaca aquí pero estamos intentando que la gente entienda si hay o no hay un protocolo”, ha dicho enfurecido Mejide. “Sí, pero cálmese”, ha respondido Palacios.

“Que usted me esquive la pregunta 16 veces... que me tomen el pelo a estas alturas ya no. Ya tengo canas y cada vez menos. Buenas tardes”, ha dicho tajante Mejide.

“El grado de alteración que tiene, caballero, es bastante elevado”, ha dicho el representante de los Mossos. “Aquí también hay adrenalina”, ha apostillado Mejide. “Y la falta de educación también”, ha dicho Palacios antes de marcharse.