Tremenda bronca entre Sofía Suescun y el colaborador de 'Viva la vida' Kike Calleja

″¿Quién eres tú para decir a Alejandro que por qué ha estado enamorado de mí habiendo hecho lo que yo haya hecho o dejado de hacer? Encima con un tema que ni te va ni te viene y no tienes idea alguna”, ha abroncado al colaborador nada más hacer acto de presencia en el plató.

Suescun se ha enzarzado en una discusión a gritos con el colaborador, que se ha defendido asegurando que entre Alejandro Albalá y ella estaban engañando a todo el mundo. Y de ahí la dichosa pregunta.

El periodista ha revelado que preguntó a Albalá por la relación que Suescun mantiene con algunos futbolistas porque él se lo había contado minutos antes de empezar el programa. De ahí que Calleja piense que la pareja está tomando el pelo a todos con sus idas y venidas.

“Mira yo no tengo por qué tomarte a ti el pelo ni a nadie, no tengo por qué contarte lo que hago con mi vida, hago lo que quiero, que para eso estoy soltera y no eres tú quién para juzgarme”, ha dicho Suescun de carrerilla.

Los dos han continuado discutiendo durante varios minutos, hasta que otros colaboradores se han metido de lleno en la discusión y poco a poco ha ido disminuyendo el tono de la conversación.