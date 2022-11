Tremenda escena de Alsina e Isabel Rodríguez: se miran fijamente, cinco segundos callados y...

“Quienes no dejan de lado lo que pasó hace cinco años son ustedes porque son ustedes los que impulsan una reforma del Código Penal. Con este argumento de que va a contribuir a la convivencia en Cataluña que... a mí me gustaría que usted me lo explicase. ”¿Cuál es la relación entre modificar el Código Penal y que mejore la convivencia de los catalanes? ¿Por qué?”, ha empezado planteando Alsina.